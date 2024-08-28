Каманцев: «Ни одна команда не сможет повлиять на наше решение по наказанию арбитра»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о претензиях клубов РПЛ к арбитрам.
— Одна из претензий клубов: совершивший ошибку игрок получает наказание, а судья — нет.
— Понимаю требования сгоряча руководителей команд о необходимости жестких и публичных наказаний для судей, которые совершили ошибку. Но не принимаю их. Давайте возьмем яркое высказывание Дмитрия Андреева после матча «Ростов» — «Оренбург». Там речь в том числе шла о мелких ошибках в пользу одной из команд.
Поясню. После каждого матча инспектор дает оценку всем без исключения нарушениям правил. Могу сказать, что в РПЛ мы не находили неоспоримых доказательств таких действий арбитра. Клубы могут не сомневаться в том, что мы ведем статистику каждого неверного решения арбитра в пользу или против каждого клуба. Если мы увидим заметный перекос, то к этому судье сразу появятся дополнительные вопросы.
В первой и второй лигах действительно у нас было пару таких эпизодов, и несколько судей закончили свои карьеры.
Если же говорить о наказании, то одна ошибка, если в ней не было умысла, не может заставить нас поставить крест на карьере арбитре. В длинном пути каждого большого судьи — Карасева, Безбородова, Кукуяна — к сожалению, были ошибки.
Я понимаю, что если есть возможность получить преимущество за счет атаки на судей, то каждый клуб ей воспользуется. У меня нет иллюзий на этот счет. Здесь не клуб джентльменов. Именно поэтому ни одна команда не сможет повлиять на наше решение по наказанию арбитра.
Это прерогатива только РФС. У нас есть все переговоры, оценки инспекторов, неофициальная информация. Если клубы могут нам рассказать что-то конкретное, то мы всегда готовы расследовать эту информацию в том числе с привлечением департамента защиты игры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1