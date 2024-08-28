Хомуха объяснил, почему отсутствие Глушенкова сказывается на игре «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха проанализировал влияние нападающего Максима Глушенкова на игру команды.

«Глушенков перед получением травмы находился в хорошей форме и действовал полезно для команды. В частности, направлял развитие атак более вертикально. Поэтому его потеря сейчас сказывается на игре «Зенита», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

25-летний Глушенков в нынешнем сезоне забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах чемпионата РПЛ и принял участие в 1 встрече Кубка России. После того, как форвард получил травму руки 18 августа 2024 года во встрече с «Химками», команда поразила ворота соперников 2 раза в 3 матчах, не выиграв ни разу.