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Судейство

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Каманцев: «Не исключаю, что Карасева вызовут на сборы судей УЕФА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, может ли российский арбитр Сергей Карасев поехать снова на сборы судей УЕФА.

«Карасева приглашали на сборы УЕФА? Это стандартно. Ты находишься в элитном списке УЕФА. РФС под санкциями официально не находится, поэтому вызываются все судьи — вызываешься и ты. Но назначений нет, в УЕФА посчитали, что они могут проводить соревнования без Карасева — это их решение. Не исключаю, что его вызовут на сборы судей УЕФА. Но мы не склонны сильно это переоценивать как некий знак к чему-то. Это рутинная работа. Вызовут — съездит, услышит мнение по трактовкам, пообщается с коллегами. Это позитивно и интересно. Но это исключительно участие в сборах, не более того», — приводит слова Карасева «РБ Спорт».

В сентябре прошлого года 45-летний Карасев был вызван на сборы судей УЕФА в швейцарском Ньоне. Январские сборы российский арбитр пропустил.

Источник: РБ Спорт
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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