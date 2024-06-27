Каманцев: «В чемпионате Саудовской Аравии наши судьи подтверждают свой авторитет»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о профессиональной жизни российских арбитров в период отстранения от международных соревнований.
«Сейчас ведется большая работа по возвращению в соревнования наших молодежных команд. Думаю, если найдется такое техническое решение, то найдется оно и для молодых арбитров как минимум юношеских соревнований. За Карасева, Казарцева, Сухого, Левникова и остальных мы переживаем, но для них всегда есть опции с Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем. Там можно и заработать, и приобрести международный опыт, и себя показать.
Когда судья работает только в России, всегда можно сказать, что здесь «упал уровень футбола», «Карасев работает вполноги». Саудовская Аравия — это уже иностранный чемпионат со звездами, где работают не только наши, но и другие известные зарубежные арбитры. Там трудно работать, потому что ты еще не подтвердил там свой авторитет. При этом есть конкуренция с арбитрами из других стран, но наших судей приглашают достаточно часто. Значит, они подтверждают авторитет", — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».
С марта 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим российские судьи ездят работать в чемпионат Саудовской Аравии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -