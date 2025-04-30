Футбол
30 апреля, 00:46

Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата»

Евгений Козинов
Корреспондент

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил уровень претензий к судейству в чемпионате России.

«Если говорить об уровне претензий, то их нужно соотносить даже не с качеством судейства как таковым, а с интригой внутри чемпионата, потому что если у нас чемпион, как раньше, определялся бы сильно раньше, когда «Зенит» был совсем в форме и за несколько туров был чемпион и команды, вылетающие из РПЛ, тоже были известны, сами ошибки тоже были, но они не настолько влияли на результат и воспринимались более спокойно.

У нас сейчас суперконкурентный чемпионат, и наша заслуга тоже есть в том, что он стал более конкурентным, честным и прочее. Сейчас любая ошибка, желтая или не желтая, вызывает повышенное возбуждение у болельщиков, руководителей, акционеров и прочее. То есть мы стремились к тому, чтобы чемпионат стал конкурентнее и интереснее, но это, естественно, делает нашу работу более сложной, потому что там каждое очко что-то решает», — сказал Каманцев.

Футбол
Павел Каманцев
  • АндрейЕвгеньевич

    Туп, как пробка.. Типа, если чемпион раньше определялся, никто не обращал внимания на ошибки судей. А вооооот сейчааааас.. Н-даа.. Не в курсе этот случайный человек в футболе, что судить хорошо надо всегда !!

    30.04.2025

  • Rastan

    Подтвердил, не думая, что при обострении борьбы в чемпионате, наблюдается огромное количество судейских "ошибок", часто вызывающих многочисленные скандалы, своей откровенностью, адресностью.

    30.04.2025

  • ViktorDiktor®

    Увольте уже его по собственному желанию, мучается человек )

    30.04.2025

  • Дмитрий С.

    Соответственно уровень преступности нужно соотносить не с качеством работы правоохранительных органов, а с позитивным настроением и стремлением к лучшей жизни в народных массах.

    30.04.2025

  • Chausov Alexey

    Что за бред? Товарищ Каманцев путает теплое с мягким.

    30.04.2025

  • зозо

    Короче говоря, если интриги нет, то ее надо придумать.

    30.04.2025

