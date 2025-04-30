Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил уровень претензий к судейству в чемпионате России.

«Если говорить об уровне претензий, то их нужно соотносить даже не с качеством судейства как таковым, а с интригой внутри чемпионата, потому что если у нас чемпион, как раньше, определялся бы сильно раньше, когда «Зенит» был совсем в форме и за несколько туров был чемпион и команды, вылетающие из РПЛ, тоже были известны, сами ошибки тоже были, но они не настолько влияли на результат и воспринимались более спокойно.

У нас сейчас суперконкурентный чемпионат, и наша заслуга тоже есть в том, что он стал более конкурентным, честным и прочее. Сейчас любая ошибка, желтая или не желтая, вызывает повышенное возбуждение у болельщиков, руководителей, акционеров и прочее. То есть мы стремились к тому, чтобы чемпионат стал конкурентнее и интереснее, но это, естественно, делает нашу работу более сложной, потому что там каждое очко что-то решает», — сказал Каманцев.