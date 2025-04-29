Кахигао о судействе в игре «Спартак» — ЦСКА: «В эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти, никто не докажет мне обратное»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что его команда не заслужила поражения в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Была замечательная игра. Жаль, что нам не удалось победить. Считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть. Мы заслуживали большего результата. Не люблю говорить об арбитрах, но в эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти. Никто не может доказать мне обратное. Такие эпизоды являются определяющими», — сказал Кахигао.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.