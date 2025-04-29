Футбол
29 апреля, 23:49

Кахигао о судействе в игре «Спартак» — ЦСКА: «В эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти, никто не докажет мне обратное»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что его команда не заслужила поражения в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Была замечательная игра. Жаль, что нам не удалось победить. Считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть. Мы заслуживали большего результата. Не люблю говорить об арбитрах, но в эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти. Никто не может доказать мне обратное. Такие эпизоды являются определяющими», — сказал Кахигао.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Франсис Кахигао
  • Федор

    А он случайно не ХОХОЛ??? Во какая мразь оказывается.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Конечно был, 100 процентов. Снёс сзади человека. И пенальти Мозеса в штрафной за хоккейный прием очевидный, причем с жёлтой карточкой. На стадионе это все видно.

    30.04.2025

  • knight templar

    Очередной пильщик бабла переживает что его могут слишком быстро уволить за неудовлетворительный результат команды. А ведь совсем скоро новое трансферное окно

    30.04.2025

  • Сомневающийся

    Любители футбола выстроились в длинную очередь, чтобы доказать Франсису, что пенальти не было. Спортивный директор держится, не сдается. :grin:

    30.04.2025

  • Ратислав

    Да никто тебе, дураку, ничего и не будет доказывать! На хер ты нужен? Счёт на табло!

    30.04.2025

  • gyn

    - господин судья, ведь был пенальти! - не было, и завтра вы прочтете об этом в газетах

    30.04.2025

  • gyn

    как и он никому не докажет, что был ) про аналогичный момент в штрафной Спартака ни гугу, что характерно

    30.04.2025

  • zg

    Однозначно!Чего бы там не плел некий седовласый персонаж!)))А вот который поставил,да,левоватый!)))

    30.04.2025

    • Кахигао: «Станкович проводит хорошую работу в «Спартаке». Я доволен его вкладом»

    Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата»
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

