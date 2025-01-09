Масалитин: «Дивеев не вернулся на свой уровень, который был до травм»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру защитника армейцев Игоря Дивеева в этом сезоне.

«Системообразующий футболист ЦСКА? Хорошо проявляет себя Дивеев, его голы очень помогли команде на начальном отрезке. Но он не вернулся на свой уровень, который был до травм. Чувствуется это. Видно, что при игре сзади у него есть нервозность, недоработки. Того же Рошу лучшим не назвать, если он удаляется и пропускает столько игр.

К большому сожалению, у ЦСКА сзади не все в порядке. Нет почему-то полного взаимопонимания, хотя на протяжении нескольких сезонов эти футболисты уже играют вместе. Случаются ляпы», — цитирует Legalbet Масалитина.

В этом сезоне 25-летний россиянин сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу.