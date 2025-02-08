«Партизан» арендовал защитника «Акрона» Димоски

Защитник «Акрона» Боян Димоски на правах аренды перешел в «Партизан», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

На сайте сербского клуба уточняется, что срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона. В него включена опция выкупа.

Димоски выступал за «Акрон» с лета 2023 года. Он провел 42 матча, отличившись тремя результативными передачми. Контракт 23-летнего македонца с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.