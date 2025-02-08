В Сербии рассказали о ситуации с Иличем: «Даже сам Иван не знает, как все закончится»

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном срыве перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее, 7 февраля, главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли перейдет в российский клуб.

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте, полузащитник «Торино» не может договориться с красно-белыми по условиям личного контракта.

«Предполагаю, что даже сам Иван не знает, как все закончится. Сейчас не так много от него зависит. Пока говорить о том, что сделка сорвалась или наоборот, завершена, и Илич перейдет в «Спартак» еще рано», — сказал Цветкович «СЭ».

Хавбек выступает за «Торино» с лета 2023 года. Илич провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. 2 февраля появилась информация о том, что «Спартак» может заплатить за игрока около 20 миллионов евро.

(Денис Сафронов)