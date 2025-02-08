Агент игрока ЦСКА Глебова: «В роли нападающего у Кирилла больше шансов проявлять лучшие качества»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о перспективах его клиента во второй части сезона.

«Очень хочется верить, что во второй части сезона у Кирилла будет больше игровой практики. Глебов на сборе показывает себя хорошо, вчера в контрольной игре он вновь забил и отдал голевую передачу.

В новой схеме Николич использует его на позиции нападающего и очевидно, что в этой роли у него больше шансов проявлять свои лучшие качества», — цитирует Хархарова Metaratings.

В первой части сезона 19-летний футболист провел десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.