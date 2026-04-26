«Пари НН» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 90+7-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» (1:2) судья Игорь Капленков не мог назначить пенальти в пользу нижегородцев, даже если их футболист упал в штрафной площади красно-белых после фола со стороны игрока гостей.

Видимо, на это решение арбитра в первую очередь жаловались футболисты и тренеры «Пари НН» после матча. Но они не обратили внимания, что падение случилось до того, как был выполнен угловой удар — то есть до того, как мяч вошел в игру. Соответственно, по правилам в такой ситуации пенальти назначить невозможно.