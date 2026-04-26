Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

26 апреля, 17:51

«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые ведут 1:0 после первого тайма

Алина Савинова

Московское «Динамо» обыгрывает «Сочи» по итогам первого тайма матча 27-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

В первом тайме два игрока сочинской команды получили по желтой карточке — Александр Солдатенков и Кирилл Кравцов.

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Сочи

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Читайте также
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
Камила Валиева пройдет сборы у французского хореографа Бенуа Ришо
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
«Мир потерял одного из величайших альпинистов». Нирмал Пурджа погиб после схода лавины на Броуд-Пике
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала), «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Самый дорогой трансфер «Спартака» проваливался. Но Карседо раскрыл Жедсона в новой роли
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
4
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости