«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые ведут 1:0 после первого тайма

Московское «Динамо» обыгрывает «Сочи» по итогам первого тайма матча 27-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

В первом тайме два игрока сочинской команды получили по желтой карточке — Александр Солдатенков и Кирилл Кравцов.

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)

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