«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые ведут 1:0 после первого тайма
Московское «Динамо» обыгрывает «Сочи» по итогам первого тайма матча 27-го тура чемпионата России — 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
В первом тайме два игрока сочинской команды получили по желтой карточке — Александр Солдатенков и Кирилл Кравцов.
Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
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Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Илья Дятлов
Родина
|2
|0
|2
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