«Пари НН» — «Спартак»: нижегородцы вышли вперед благодаря голу Бальбоа

«Пари НН» вышел вперед в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0. Матч проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Гол на 28-й минуте встречи забил нападающий хозяев Адриан Бальбоа, замкнув передачу от Реналдо Сефаса.