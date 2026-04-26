«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые сравняли счет с пенальти

«Спартак» сравнял счет в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:1. Матч проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

11-метровый удар на 45+1-й минуте реализовал полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

Пенальти был назначен главным арбитром встречи Игорем Капленковым после нарушения Адриана Бальбоа на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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