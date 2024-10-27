Защитник ЦСКА Роша вернулся в Москву. Футболист сможет сыграть в дерби против «Спартака»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» об участии бразильца в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«Роша вернулся в Москву. Он сможет сыграть в матче против «Спартака», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.