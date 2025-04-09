«Пари НН» сделал заявление об инциденте с получившим черепно-мозговую травму хавбеком Мухиным

«Пари НН» опубликовал заявления о ситуации с полузащитником Антоном Мухиным.

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек, арендованный «Динамо-Владивосток», был избит в бане одним из руководителей клуба. У игрока диагностирована черепно-мозговая травма.

В «Пари НН» заявили, что разберутся в обстоятельствах произошедшего. Клуб находится на связи с игроком.

«Мы против физического насилия и какого-либо унижения человеческого достоинства. «Пари НН» выражает поддержку игроку и готов оказать всестороннюю помощь. Антон, желаем здоровья и скорейшего восстановления!» — говорится в заявлении «Пари НН».

Мухин играет в «Динамо» из Владивостока на правах аренды до конца 2025 года.