РПЛ изменила время начала матчей «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов» из-за расписания плей-офф КХЛ
РПЛ объявила об изменении времени начала матчей 25-го тура «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов».
Обе встречи состоятся в воскресенье, 20 апреля.
Решение было принято по просьбе бело-голубых и по согласованию с клубами и основным вещателем премьер-лиги. Это связано с возможным проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча хоккейного «Динамо» против «Ак Барса» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19.30 (мск).
Теперь матч «Динамо» — «Рубин» назначен на 14.00, а игра ЦСКА — «Крылья Советов» начнется в 19.30. Изначально армейцы должны были начать свою встречу в 14.00, а бело-голубые — в 19.30.
Первые четыре матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» пройдут 12, 14, 16 и 18 апреля. Пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве, в случае если ни одной из команд не удастся выиграть все четыре предыдущих и выйти в полуфинал турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0