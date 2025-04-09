РПЛ изменила время начала матчей «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов» из-за расписания плей-офф КХЛ

РПЛ объявила об изменении времени начала матчей 25-го тура «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов».

Обе встречи состоятся в воскресенье, 20 апреля.

Решение было принято по просьбе бело-голубых и по согласованию с клубами и основным вещателем премьер-лиги. Это связано с возможным проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча хоккейного «Динамо» против «Ак Барса» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19.30 (мск).

Теперь матч «Динамо» — «Рубин» назначен на 14.00, а игра ЦСКА — «Крылья Советов» начнется в 19.30. Изначально армейцы должны были начать свою встречу в 14.00, а бело-голубые — в 19.30.

Первые четыре матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» пройдут 12, 14, 16 и 18 апреля. Пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве, в случае если ни одной из команд не удастся выиграть все четыре предыдущих и выйти в полуфинал турнира.