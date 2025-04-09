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9 апреля 2025, 18:08

РПЛ изменила время начала матчей «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов» из-за расписания плей-офф КХЛ

Футболисты «Динамо» в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ объявила об изменении времени начала матчей 25-го тура «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов».

Обе встречи состоятся в воскресенье, 20 апреля.

Решение было принято по просьбе бело-голубых и по согласованию с клубами и основным вещателем премьер-лиги. Это связано с возможным проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча хоккейного «Динамо» против «Ак Барса» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19.30 (мск).

Теперь матч «Динамо» — «Рубин» назначен на 14.00, а игра ЦСКА — «Крылья Советов» начнется в 19.30. Изначально армейцы должны были начать свою встречу в 14.00, а бело-голубые — в 19.30.

Первые четыре матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» пройдут 12, 14, 16 и 18 апреля. Пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве, в случае если ни одной из команд не удастся выиграть все четыре предыдущих и выйти в полуфинал турнира.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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