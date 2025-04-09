Капелло заявил, что считает Акинфеева легендой даже без игры в Европе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева легендой.

«Смог ли бы Акинфеев стать легендой в европейском топ-клубе? Он уже легенда. С прошедшим днем рождения, Игорь!» — цитирует Капелло Odds.ru.

В этом сезоне на счету 39-летнего голкипера 22 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отстоял на ноль.