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«Пари НН» — «Ростов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11 туров премьер-лиги нижегородцы набрали 11 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 12-ю баллами идет на 9-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
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Динамо Мх – ЦСКА
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
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