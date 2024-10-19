«Спартак» встретится с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 27-ю баллами идет на 1-й строчке чемпионата.

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