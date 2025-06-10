«Пари НН» поздравил главного тренера Гончаренко с 48-летием

«Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поздравил главного тренера команды Виктора Гончаренко с днем рождения. Во вторник, 10 июня, белорусскому специалисту исполнилось 48 лет.

«Сегодня мы поздравляем с праздником Виктора Михайловича Гончаренко! Желаем здоровья, личного счастья, стабильности, благополучия и, конечно же, новых побед и достижений!» — говорится в сообщении «Пари НН».