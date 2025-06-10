«РБ Спорт»: ЦСКА не ведет переговоры с Личкой

ЦСКА не определился с основным кандидатом на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство армейского клуба продолжает обсуждать варианты с заменой Марко Николича. При этом переговоры с экс-тренером «Динамо» Марцелом Личкой не ведутся.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что чешский специалист близок к заключению контракта с армейским клубом.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера. По информации Sport24.gr, греческий АЕК выкупит у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро. Личка покинул московское «Динамо» в концовке сезона-2024/25.

8 июня «СЭ» сообщал, что в списке кандидатов на пост тренера армейцев помимо Лички присутствуют аргентинец Матиас Альмейда и Ролан Гусев.