Metaratings: Личка близок к назначению в ЦСКА

Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны очень близки к заключению сделки.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. По информации Sport24.gr, греческий АЕК выкупит у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро. Личка покинул «Динамо» в концовке сезона-2024/25.

8 июня «СЭ» сообщал, что в списке кандидатов на пост тренера армейцев помимо Лички присутствуют аргентинец Матиас Альмейда и Ролан Гусев.