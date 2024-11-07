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Сегодня, 20:03

«Пари НН» опубликовал манифест «О культуре боления» с призывом поддержать команды своего города

Владислав Маслов
Корреспондент
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Футбольный клуб «Пари НН» опубликовал манифест «О культуре боления», призывающий болельщиков активнее поддерживать спортивные команды из своих городов.

«Поддержка родных и самых близких болельщиков — особая ценность для молодых и развивающихся команд. «Пари НН», выступая за развитие культуры боления за команды из родных городов не из столиц, выпустил видео на тему важности поддержки своих клубов, включая локальные.

Наш клуб, как и многие другие, играет и существует для болельщиков и ради болельщиков. Легко поддерживать «большие», преимущественно, столичные команды с многолетней историей, давними традициями и столь же богатой историей побед и трофеев.
Но мы убеждены, что это явление не должно быть повсеместным, захватывающим и регионы. Гораздо круче поддерживать свои команды, вместе с ними переживать этапы развития, радоваться победам и разделять неудачные моменты, которые всегда встречаются на спортивном пути.

Впереди важные матчи, значительная часть сезона. Самое время присоединиться к поддержке «Пари НН». Давайте вместе окрасим Нижний Новгород в наши родные бело-сине-голубые цвета! Также мы призываем болельщиков из других городов не забывать о цветах своих команд.

Поддерживать свои, родные команды — это модно! Это и есть настоящее!», — говорится в тексте документа.

После 14 туров нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: ФК Пари НН
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Динамо Мх – Оренбург
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 - : -
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Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Акрон
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10.11 19:45
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