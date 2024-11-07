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Сегодня, 20:12

Ещенко назвал нормальным решение КДК: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 3 игры и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на 2 игры по итогам матча 14-го тура РПЛ.

«Дисквалификация Литвинова? Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение. Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя! Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение. Одной игрой больше, одной меньше...В следующий раз Литвинов будет бить первым», — сказал Ещенко «СЭ».

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:2). КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Андрей Ещенко
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
КДК
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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