«Пари НН» — московское «Динамо»: команды не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча между «Пари НН» и московским «Динамо» в 24-м туре РПЛ завершился нулевой ничьей — 0:0.

В этом игровом отрезке двое футболистов бело-голубых получили по желтой карточке — судья вынес предупреждения Дмитрию Александрову и Хорхе Карраскалю.

Игра проходит в Нижнем Новгороде.