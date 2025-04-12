«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в рамках 24-го тура РПЛ в субботу, 12 апреля. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

По итогам 23-х туров чемпионата России команда Рашида Рахимова набрала 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 41 баллом идут на шестой строчке премьер-лиги.

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