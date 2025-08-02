«Краснодар» — «Динамо»: Сперцян, Кордоба, Сергеев, Гладышев и Рубенс выйдут с первых минут

«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 20.30 мск.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Петров, Черников, Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Жубал, Гонсалес, Хмарин, Ленини, Козлов, Сантос, Кривцов, Мозес.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Кутицкий, Александров, Рубенс, Глебов, Фомин, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Скопинцев, Бабаев, Зайнутдинов, Исаев, Гагнидзе, Смелов, Зайдензаль, Боков, Макаров, Балахонов, Окишор.