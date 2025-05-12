«Пари НН» — «Крылья Советов»: Шитов сократил отставание самарского клуба

«Крылья Советов» забили второй мяч в матче с «Пари НН» в 28-м туре РПЛ — 2:4.

Гол на 65-й минуте забил Владислав Шитов, вышедший в перерыве.