«Пари НН» — «Крылья Советов»: Боселли забил четвертый гол

«Пари НН» забил пятый гол в матче с «Крыльями Советов» в 28-м туре РПЛ — 5:2.

Пенальти на 76-й минуте реализовал Хуан Боселли, который оформил покер в матче.