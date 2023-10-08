«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Севикяна и Зе Турбо

«Пари НН» в домашнем матче обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ — 2:0.

Первый гол на 13-й минуте забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян. На 90+3-й минуте приемущество хозяев удвоил форвард Зе Турбо.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место. «Крылья» (21) идут на второй строчке.

22 октября «Крылья Советов» на выезде сыграет с «Зенитом». «Пари НН» в этот же день встретится со «Спартаком».