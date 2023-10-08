«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Севикяна и Зе Турбо
«Пари НН» в домашнем матче обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ — 2:0.
Первый гол на 13-й минуте забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян. На 90+3-й минуте приемущество хозяев удвоил форвард Зе Турбо.
После 11 туров РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место. «Крылья» (21) идут на второй строчке.
22 октября «Крылья Советов» на выезде сыграет с «Зенитом». «Пари НН» в этот же день встретится со «Спартаком».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
7
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
8
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
9
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|10
|1
|1
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