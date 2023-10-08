«Пари НН» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

«Пари НН» в домашнем матче обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре чемпионата России — 2:1.

Счет был открыт хавбеком Эдгаром Севикяном на 13-й минуте. Во втором тайме на 90+3-й минуте форвард Зе Турбо удвоил преимущество и помог команде подняться на 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

13-я минута. Севикян — 1:0.

90+3-я минута. Зе Турбо — 2:0.