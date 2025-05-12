«Пари НН» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 12 мая

«Пари НН» и «Крылья Советов» сыграют в 28-м туре чемпионата России в понедельник, 12 мая. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Крылья Советов» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире матч покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«Пари НН» набрал 23 очка в 27 турах и занимает 14-е место в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» с 30 очками расположились на 10-й строчке.

В предыдущем туре нижегородцы уступили «Зениту» (1:2), а самарцы — «Динамо» (1:3).