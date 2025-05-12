Футбол
12 мая, 17:17

Сулейманов может покинуть «Локомотив» летом

Камила Абдурахманова
корреспондент
Тимур Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов может покинуть клуб после окончания сезона, сообщает Sport Baza.

По данным источника, футболистом интересуются «Балтика» и махачкалинское «Динамо».

Представители этих команд уже обращались в «Локомотив» с вопросом о возможности приобретения 25-летнего Сулейманова. Однако железнодорожники отказались вести переговоры до окончания сезона, дав понять, что будут готовы обсудить этот вопрос позже. Возможно, Сулейманов перейдет в другой клуб на правах аренды или полноценного трансфера.

В текущем сезоне Сулейманов провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.

Источник: Sport baza
Тимур Сулейманов
ФК Локомотив (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Это даже не обсуждается!)

    12.05.2025

  • Леший

    На мой субъективный и, возможно, неправильный взгляд)), Дзюба и сейчас, в свои годы, сильнее Сулейманова.

    12.05.2025

  • Gene63

    Правильно. Сулейманов уже не развивается, скорее наоборот. Пусть лучше молодых наигрывают, это перспективнее.

    12.05.2025

  • zg

    Ну вообще без них это как то не очень!И повторю многочисленное-а Дзюба им сейчас вообще бы не помог?Тоже не их уровень?

    12.05.2025

  • Леший

    Нужны, но, видимо, не уровня Сулейманова.

    12.05.2025

  • zg

    Не нап-мечта!)

    12.05.2025

  • Олег

    Почему, они вон Руденко подписывают )

    12.05.2025

  • zg

    Напы Локо принципиально не нужны?!)

    12.05.2025

