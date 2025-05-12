Сулейманов может покинуть «Локомотив» летом

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов может покинуть клуб после окончания сезона, сообщает Sport Baza.

По данным источника, футболистом интересуются «Балтика» и махачкалинское «Динамо».

Представители этих команд уже обращались в «Локомотив» с вопросом о возможности приобретения 25-летнего Сулейманова. Однако железнодорожники отказались вести переговоры до окончания сезона, дав понять, что будут готовы обсудить этот вопрос позже. Возможно, Сулейманов перейдет в другой клуб на правах аренды или полноценного трансфера.

В текущем сезоне Сулейманов провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.