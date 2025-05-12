Орещук: «Знаю, что между игроками и Личкой были проблемы»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Я заметил изменения. Знаю, что между игроками и Личкой были проблемы. Он поделил команду на иностранцев и россиян. Это многим не нравилось. Были недопонимания. Ничего плохого сказать не могу, но недопонимания были», — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички 1 мая. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.

Анастасия Ланская