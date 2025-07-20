«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Краснодаром» в первом туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. «Пари НН» проводит на ней первый матч сезона из-за ремонта на домашнем стадионе. Начало игры — в 15.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Грулев.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Каккоев, Крашевский, Калинский, Ермаков, Ивлев, Бреславцев, Лапинский, Весино.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Голиков, Корякин, Жубал, Гонсалес, Аугусто, Кучугура, Кривцов, Сантос, Олусегун, Козлов, Мозес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.