Ребров рассказал о своей футбольной мечте: «Работая в «Спартаке», по-другому ты не можешь думать»

Экс-голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров ответил на вопрос «СЭ» о своей мечте.

— У вас богатая футбольная карьера. Сейчас вы продолжаете свою работу в клубе. Осталась ли у вас еще какая-то футбольная мечта или цель?

— Те же мечты, которые были во времена футболиста. Чего-то смог добиться, чего-то не смог. А когда ты переходишь на другую сторону, мечты остаются такими же. Просто теперь в другой роли. Раньше руками и ногами, а сейчас помогаешь ребятам, чтобы у них было все для того, чтобы чего-то добиться.

— То есть это чемпионство в ближайшем сезоне?

— Работая в «Спартаке», по-другому ты не можешь думать и мечтать.

20 июля Артем Ребров принял участие в VK Fest 2025.