«Пари НН» и «Факел» проведут матч в 29-м туре чемпионата России в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Факел» можно в матч-центре нашего сайта.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 18.55, за пять минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

После 28 туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в таблице чемпионата с 26 очками и находится в зоне стыковых матчей, предыдущим соперником нижегородцев были «Крылья Советов» (5:2). «Факел» набрал 16 очков, расположился на 16-й строчке и лишился шансов спастись от вылета, предыдущим соперником воронежцев был «Локомотив» (0:1).