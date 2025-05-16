Тренеру «Зенита» Тимощуку грозит до 12 лет лишения свободы на Украине

Киевская городская прокуратура подозревает помощника главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в «пособничестве РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт прокуратуры.

Согласно УК Украины, за подобное нарушение 46-летнему специалисту грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

В 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне, которые он завоевал в качестве футболиста. В ноябре 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск экс-игрока в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.

В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В том же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».