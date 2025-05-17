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17 мая 2025, 20:22

Вагнер Лав: «Вернуться в Москву спустя 12 лет — это великолепно. Уверен, завтра будет полный стадион»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от FONBET Первого Еврокубка, в котором красно-синие сыграют со сборной Кубка УЕФА-2005.

Игра приурочена к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Вагнер Лав сыграет за армейцев в этом матче.

— Хотел бы поблагодарить за возможность быть здесь, с вами. Вернуться в Москву спустя 12 лет — это великолепно. Встретил много друзей. Имею возможность пообщаться с идолами футбола. Уверен, что завтра будет полный стадион! Рад, что мой клуб отпустил меня на этот матч. Если Газзаев захочет, я сыграю все 80 минут для него!

— Встреча с Гинером была самой трогательной? Мы видели кадры.

— Хочу сказать, что Карьвалью, Рожерио, Манише, Красича и многих других давно не видел. Счастлив, что могу пообщаться. И также счастлив, что встретил президента. Через него это все воплощается в жизнь. Он создал семью. И мы играли в этой семье. Очень чту его. У нас были отношения как у отца с сыном. Крайне трогательно и эмоционально было встретить и обнять его.

Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА-2005 пройдет в воскресенье, 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30.

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Вагнер Лав
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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