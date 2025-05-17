Вагнер Лав: «Вернуться в Москву спустя 12 лет — это великолепно. Уверен, завтра будет полный стадион»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от FONBET Первого Еврокубка, в котором красно-синие сыграют со сборной Кубка УЕФА-2005.

Игра приурочена к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Вагнер Лав сыграет за армейцев в этом матче.

— Хотел бы поблагодарить за возможность быть здесь, с вами. Вернуться в Москву спустя 12 лет — это великолепно. Встретил много друзей. Имею возможность пообщаться с идолами футбола. Уверен, что завтра будет полный стадион! Рад, что мой клуб отпустил меня на этот матч. Если Газзаев захочет, я сыграю все 80 минут для него!

— Встреча с Гинером была самой трогательной? Мы видели кадры.

— Хочу сказать, что Карьвалью, Рожерио, Манише, Красича и многих других давно не видел. Счастлив, что могу пообщаться. И также счастлив, что встретил президента. Через него это все воплощается в жизнь. Он создал семью. И мы играли в этой семье. Очень чту его. У нас были отношения как у отца с сыном. Крайне трогательно и эмоционально было встретить и обнять его.

Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА-2005 пройдет в воскресенье, 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30.