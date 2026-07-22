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Сегодня, 18:30

Канчельскис раскритиковал работу Инфантино в ФИФА: «Где нашли этого Фантомаса?»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о работе президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Он чудит просто. Не знаю, где его нашли. Где нашли этого Фантомаса? Он издевается над футболом и над футболистами. Инфантино хочет удивить весь мир. Только не в ту сторону удивляет он, понимаете? Ему хочется доказать, что он лучший президент. Но самым лучшим навсегда останется Блаттер», — сказал Канчельскис «СЭ».

Джанни Инфантино и&nbsp;Дональд Трамп.«Время Инфантино истекло». Тебас и Блаттер раскритиковали президента ФИФА

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту итальянец сменил швейцарца Йозефа Блаттера.

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Андрей Канчельскис
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