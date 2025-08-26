«Пари НН» договорился с нападающим «Кельна»

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» близок к подписанию нападающего «Кельна» Имада Рондича.

26-летний босниец согласен на переход, нижегородцам осталось решить вопрос с немецким клубом, обсуждение с которым упирается в том числе в политические моменты.

Рондич перешел в «Кельн» из «Видзева» в феврале 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 21 матч за польскую команду и 9 игр за немецкий клуб, на его счету 10 голов и 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.