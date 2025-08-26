В «Пари НН» отреагировали на слухи об уходе гендиректора Мелика-Гусейнова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе гендиректора Давида Мелика-Гусейнова из клуба.

Ранее об этом сообщило издание Sport24.

«У меня нет такой информации. Давид работает. Спросите Давида, я такого не слышал», — сказал Удальцов «СЭ».

Давид Мелик-Гусейнов занимает пост генерального директора «Пари НН» в июле 2023 года.