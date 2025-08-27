Гайич: «У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах»

Защитник ЦСКА Милан Гайич отметил, что у красно-синих всегда самые большие цели во всех турнирах.

— Все хорошо. Конечно, всегда можно лучше, но в целом мы довольны тем, как провели первые шесть туров, — цитируют «Известия» Гайича. — В последнем матче мы выиграли у «Акрона» (3:1), набрали три очка и поднялись наверх таблицы. Пока все здорово складывается.

— Вы теперь на втором месте, всего на одно очко отстаете от лидирующего «Краснодара». Можно говорить о борьбе за чемпионство?

— Конечно, мы этого хотим. У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах. Но нам надо еще прибавлять. Да, мы хорошо начали сезон. Выиграли Суперкубок России, идем среди лидеров в чемпионате, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Но все равно еще есть куда расти. Тем более что у нас была короткая предсезонка — сборы при новом главном тренере длились недолго. Поэтому можно еще по ходу сезона набрать форму и действовать еще лучше, чем сейчас.

ЦСКА в 6-м туре обыграл «Акрон» (3:1) и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ.