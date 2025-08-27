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Гайич: «У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Милан Гайич отметил, что у красно-синих всегда самые большие цели во всех турнирах.

— Все хорошо. Конечно, всегда можно лучше, но в целом мы довольны тем, как провели первые шесть туров, — цитируют «Известия» Гайича. — В последнем матче мы выиграли у «Акрона» (3:1), набрали три очка и поднялись наверх таблицы. Пока все здорово складывается.

— Вы теперь на втором месте, всего на одно очко отстаете от лидирующего «Краснодара». Можно говорить о борьбе за чемпионство?

— Конечно, мы этого хотим. У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах. Но нам надо еще прибавлять. Да, мы хорошо начали сезон. Выиграли Суперкубок России, идем среди лидеров в чемпионате, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Но все равно еще есть куда расти. Тем более что у нас была короткая предсезонка — сборы при новом главном тренере длились недолго. Поэтому можно еще по ходу сезона набрать форму и действовать еще лучше, чем сейчас.

ЦСКА в 6-м туре обыграл «Акрон» (3:1) и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин и&nbsp;нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба.ЦСКА смял «Акрон». Гола Дзюбы в ворота Акинфеева оказалось мало
Источник: «Известия»
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Милан Гайич
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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П
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