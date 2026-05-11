«Пари НН» — ЦСКА: нижегородцы открыли счет на 44-й минуте

«Пари НН» вышел вперед в матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:0.

На 44-й минуте счет открыл Даниил Лесовой. Для 28-летнего футболиста это третий гол в РПЛ сезона-2025/26.

Игра проходит в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене».