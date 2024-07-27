ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН»

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ЦСКА в гостевом матче обыграл «Пари НН» во втором туре чемпионата России — 3:0.

У победителей голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

ЦСКА набрал 4 очка после 2-х туров РПЛ. «Пари НН» проиграл два матча на старте чемпионата.

ЦСКА в следующем туре примет «Оренбург», «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.