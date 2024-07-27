Защитник «Химок» Степанов попал в сферу интересов «Спартака»
Московский «Спартак» интересуется защитником подмосковных «Химок» Данилом Степановым, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Красно-белые планируют приобрести левого защитника. В приоритете у клуба пригласить иностранца, но москвичи присматриваются и к российскому рынку. Официального предложения «Спартак» пока не делал.
24-летний Степанов выступает в «Химках» с лета 2023 года. В составе подмосковной команды он провел 36 матчей, забил 2 мяча и и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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|1
|1
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|4
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
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|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
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|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
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Крылья Советов
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|0
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