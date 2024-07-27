«Пари НН» — ЦСКА: видео голов

Читать «СЭ» в

«Пари НН» проиграл ЦСКА (0:3) в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Тамерлан Мусаев.

После перерыва Игорь Дивеев удвоил преимущество армейцев после розыгрыша штрафного, а Иван Обляков сделал счет разгромным.

15-я минута. Мусаев — 0:1

50-я минута. Дивеев — 0:2

79-я минута. Обляков — 0:3