«Пари НН» — ЦСКА: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Пари НН» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча 29-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 44-й минуте забил Даниил Лесовой.

В первом тайме нижегородцы нанесли два удара в створ ворот соперника, на счету армейцев один удар в створ.

Игра проходит в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене».

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Пари НН» 22 балла и предпоследняя, 15-я строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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