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Полузащитник «Ростова» Щетинин о голе в «девятку»: «До конца не понял, что мяч в сетке ворот «Балтики»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал свой гол в ворота «Балтики» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

Футболист отличился на 33-й минуте, отправив мяч дальним ударом в «девятку».

«Мне Голенков отдал мяч, я увидел, что Бистрович идет на меня. Показал ему, что буду уходить влево и резко убрал вправо, в противоположную сторону. Вижу, что ударная позиция, вообще хотел пас отдать. Потом думаю: «Блин, пробью». Смотрю — мяч в сетке, я даже до конца не понял. Думал, ударил — и мяч выше полетел. Смотрю на трибуны, а они взрываются. Тогда и понял, что гол забил — побежал праздновать», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
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18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
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19.05 14:15
Спартак – Рубин
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19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
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